Когда завершат строительные работы в новом ЛДС Новосибирска?

В настоящее время уже оформляются документы, требуемые для ввода новой ледовой арены в эксплуатацию. Об этом во время интервью с «Вести Новосибирск» сообщил Денис Синюк, директор по строительству генерального подрядчика ЛДС компании «ЭлинАльфа».

Господин Синюк подчеркнул, что новая арена станет самым большим спортивным объектов в Сибирском федеральном округе. Ее площадь превышает 71 тысячу квадратных метров. В новом ЛДС можно будет проводить не только хоккейные матчи, но и культурно-массовые мероприятия.

«Во время трансформации разбираются хоккейные борта, ледовое поле закрывается специальными защитными щитами, и зрители, которые пришли на концерты могут располагаться не только на трибунах, но и в зоне танцпола», — сообщил Денис Синюк.

Фото: nso.ru