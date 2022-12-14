Новосибирцы смогут наблюдать интенсивный метеорный поток в ночь с 14 на 15 декабря

Новосибирцы увидят пик метеорного потока Геминиды из созвездия Близнецов в ночь с 14 на 15 декабря. Информация об этом опубликована в группе «Большой новосибирский планетарий» в соцсети «ВКонтакте».

Один из самых мощных метеорных потоков начался еще 4 декабря. По данным многолетних наблюдений, его активность может составлять до 200 метеоров в час, что в два раза больше, чем у традиционного августовского потока Персеиды, по количеству «падающих звезд» он превосходит и все остальные метеорные потоки.

Поскольку созвездие Близнецов относится к зимним, до полуночи оно уже успевает подняться достаточно высоко, 14 декабря новосибирцы смогут найти его в восточной части горизонта с 20:00. К 3 часам ночи созвездие окажется высоко в небе в южной его части. Радиант потока находится в созвездии Близнецов вблизи Кастора и находится немного западней двух главных и самых ярких звезд созвездия.