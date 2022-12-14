Новосибирские лесоводы заготовят 20 тысяч хвойных деревьев к Новому году

Лесохозяйственные предприятия Новосибирской области ведут заготовку новогодних деревьев. Контроль за работами специалистов лесного хозяйства на территориях, где проводятся рубки ухода за молодняками, осуществляет региональное минприроды.

«Рубки ухода направлены на улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев целевой древесной породы, а также на регулирование густоты лесных насаждений. Такие рубки не наносят урона экологии, наоборот, прореживание позволяет другим деревьям получать больше света и пространства для роста», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.



В лесостепной зоне, приобских лесах и ленточных борах области заготавливают сосну, ель, а в присалаирских лесных массивах региона – пихту. Сезон заготовки продлится до 31 декабря 2022 года. В этом году заготовку новогодних деревьев ведут лесохозяйственные предприятия в 15 лесничествах в Болотнинском, Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, Колыванском, Куйбышевском, Маслянинском, Мошковском, Новосибирском, Сузунском, Кочковском, Татарском, Убинском, Чановском районах области.



«Всего в текущем году до конца декабря для жителей региона планируется реализовать порядка 20 тысяч пихт, сосен и елей, в прошлом году эта цифра составляла 30 тысяч. По опыту прошлых лет и проведённому опросу среди населения, этого количества более чем достаточно», – подчеркнул Валерий Шрейдер.