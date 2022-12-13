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Буря под елочку: конец декабря «подарит» новосибирцам продолжительную и сильную магнитную бурю

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Она начнется 22 декабря и продлится восемь дней.

pxhere.com

Эксперты предупреждают новосибирцев о мощной магнитной буре, которая стартует 22 декабря.

Буря будет продолжаться восемь дней. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В «магнитный период» метеочувствительным людям рекомендуют минимизировать стрессовые факторы, снизить физическую и умственную нагрузку, а также следить за давлением. Желательном отвести достаточное время на сон, пить много воды, отказаться от высококалорийной пищи и алкогольных напитков.

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