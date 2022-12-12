Губернатор Новосибирской области поручил ускорить ликвидацию коммунальных аварий

Сократить сроки ликвидации аварий на тепловых магистралях, в кратчайшие сроки возвращать тепло в дома новосибирцев потребовал Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области.

Как отметил глава региона, объемы ремонтных работ на коммунальных сетях ежегодно увеличиваются. Субсидии из областного бюджета на подготовку к зиме в основном направляются сельским муниципалитетам и малым городам. Сейчас их ежегодный объем превышает 2,5 миллиарда рублей, все необходимые средства предусмотрены проектом бюджета и на 2023 год. В Новосибирске в этом году удалось кратно увеличить объёмы ремонта.

«Однако накоплен очень большой износ теплосетей и в ближайшие годы, наверное, полностью уйти от локальных аварий не получится, – отметил Андрей Травников. – Есть и другие обстоятельства: ошибки персонала, и сбои оборудования. Настораживает длительное устранение последствий: и работа собственно на сетях, где выявлены порывы – двое суток прошло с момента аварии в Искитиме и до сих пор не все порывы найдены, и длительный возврат параметров теплоснабжения в отдельных жилых домах».

Губернатор поручил главам муниципалитетов и мэрам городов, обратить особое внимание не только на содействие аварийным службам коммунальных предприятий, но и на работу с управляющими компаниями. «Если необходимо, заявляйте резервы, усиливайтесь. Нужно, чтобы у людей не возникало ощущений, что работа с аварией идёт неделю и даже боле длительный срок. Нужно выявлять локальные проблемы, где коммунальщики недоработали и тепло в квартиры не пошло», – подчеркнул Андрей Травников.

Фото: nso.ru