Почти на треть выросла стоимость елок в Новосибирске

В Новосибирске уже активно работают ёлочные базары, при этом жители не торопятся покупать деревья. Дело в том, что стоимость хвойных выросла на треть по сравнению с прошлым годом и достигает в некоторых случаях 20 тысяч рублей, сообщил BFM-Новосибирск.

По словам корреспондента издания, ни на одном из ёлочных базаров не идёт оживлённая торговля. Многие просто уходят после того, как смотрят на расценки. Другие все же покупают деревья даже по высоким ценам, обосновывая это ежегодной традицией.

Продавец Артём Игнатенко в разговоре с BFM отметил, что за 800 и 1000 рублей сейчас можно найти только облезлые и неопрятные ёлки. Самым большим спросом в этом году пользуется пихта от 1,5 м высотой.

«Ёлки подорожали примерно на 30%. Сложно сказать, почему. Всё дорожает, и ёлки подорожали. Мы везем деревья из Красноярского края. Там выросли отпускные цены, — сообщил продавец. — В целом пихты меньше в этом году. Это и по количеству ёлочных базаров видно. В декабре прошлого по Новосибирску было около 250 точек, в этом будет только 115».