Режим повышенной готовности хотят продлить в Новосибирской области

В Новосибирской области из-за подъема заболеваемости могут продлить режим повышенной готовности до весны 2023 года. Об этом на оперативном совещании 12 декабря сообщил руководитель Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

По словам Щербатова, в Новосибирской области четвёртую неделю отмечается рост заболевших ОРВИ, гриппом, свиным гриппом и ковидом.

«За неделю 25 956 новых случаев ОРВИ, что выше на 7%. Новосибирск дает 17 512 случаев — 7,4%. За неделю — 64 случая. В основном, как и по всей России, это H1N1 (свиной грипп) и единичные случаи гриппа Б. Происходит рост заболевших коронавирусом на 1,6%», — отметил глава регионального Роспотребнадзора.

Кроме того, он отметил, что ситуация развивается не резко и предложил продлить режим повышенной готовности до 1 марта 2023 года. Предложение будет рассматриваться, заключил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.