На левом берегу Новосибирска появятся два надземных перехода стоимостью почти 5 миллионов

В Новосибирске, в Ленинском районе, построят два новых надземных перехода, следует из информации на сайте госзакупок, где объявили аукцион на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации для объектов.

По данным Госзакупок, надземные переходы появятся на улице Большой возле остановок общественного транспорта «ЖК Дивногорский»‎ и «ЖК Новомарусино‎»‎. Начать исполнение контракта подрядчик должен будет 30 декабря 2022 года, а завершить 15 июня 2023-го.

Заказчиком выступает МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства». Прием заявок действует до 16 декабря, подрядчика выберут 19 декабря. Начальная цена контракта составляет 4,8 млн руб.