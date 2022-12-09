Заработает ли новосибирская станция метро «Спортивная» до конца этого года?

Станцию метро «Спортивная», вероятнее всего, не введут в эксплуатацию до конца текущего года, сказал на часе прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он отметил, что физические работы будут закончены до конца года. Однако ввод в эксплуатацию может быть сдвинут из-за документации и решения бумажных вопросов. При этом глава города подчеркнул, что физическая готовность объекта высокая.

Отметим, что первоначально станцию метро «Спортивная» должны были сдать до 30 июня этого года.

Фото: архивы пресс-служб