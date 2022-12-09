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Праздничные арки в новосибирском Театральном сквере оформят за 3 миллиона рублей

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Декорирование предусмотрено в рамках проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России».

pixabay.com

В Новосибирске объявили закупку на оформление арок в Театральном сквере на площади Ленина, на это планируется потратить порядка 2,9 млн рублей, сообщается на сайте «РТС».

В соответствии с контрактом предстоит сделать новогоднее украшение, установить «светящиеся арки» в севере в рамках проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России».

Предложения принимаются до 11 декабря, оформление праздничных объектов должно быть полностью готово к 22 декабря.

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