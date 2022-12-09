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Мэр Анатолий Локоть — о запрете ледяных горок в новосибирских дворах

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«Я бы посоветовал воздержаться от свободного выстраивания горок во дворах, чтобы не возникло проблем, как в прошлом году», — подчеркнул градоначальник.

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции напомнил о запрете ледяных горок в городских дворах. Жильцам и управляющим компаниям градоначальник напомнили о мерах безопасности.

«Я бы посоветовал воздержаться от строительства ледяных горок во дворах, чтобы не возникло проблем, как это было в прошлом году. В большинстве наших парков и скверов такие ледяные горки делаются, и они будут работать», — отметил глава города. Мэр уточнил, что в Новосибирске обустроят не меньше 15 площадок, где будут организованы ледяные горки.

В уходящем году были зафиксированы случаи вылета дети с неправильно установленных горок прямо на проезжую часть. В нескольких случаях дети попадали под колеса машин.

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