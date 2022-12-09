Расходную часть новосибирского бюджета на следующий год оценили более чем в 76 миллиардов рублей

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков представил депутатам проект бюджета Новосибирска на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 годов. Депутаты приняли документ в первом чтении.

Доходы составят 75,4 миллиарда рублей, а расходы – 76,2 миллиарда рублей. Дефицит бюджета будет в 800 миллионов рублей. При этом доходы со временем, как отметил чиновник, упадут: в 2024 году – 74,3 миллиардов рублей, а в 2025 году – 67,6 миллиарда рублей.

«Доходы сформированы из 44 % собственных доходов и 56 % безвозмездных поступлений. Основным доходным источником в 2023 году, как и в прошлые годы, будет налог на доход физических лиц (НДФЛ), доля которого в бюджете города достигает 61 %. Из 76 млрд рублей на 2023 год 67,7 млрд рублей — текущие расходы главных распорядителей бюджетных средств», – отметил господин Веселков.

В основном деньги будут на социальную сферу. В 2023 на это будет отпущено 48 миллиардов рублей, что составляет 63,5 % от общей суммы в городской казне. На городское хозяйство и другие расходы – 27,8 миллиардов рублей (36,5 %).

«Бюджет составлен в программном формате. Расходы на реализацию муниципальных программ запланированы в сумме 65,2 миллиардов рублей. Важными остаются расходы на национальные проекты. Общая сумма расходов по этой статье на 2023 год составит 6,7 миллиардов рублей», – сообщил начальник департамента.

Ключевая задача главного финансового документа города – обеспечить доходную часть, сохранить уровень дефицита и внутреннего муниципального долга города на безопасном уровне. Документ будет еще дорабатываться до 14 декабря.