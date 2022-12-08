Елки в Новосибирске обработают специальной смесью против вандалов

В течение двух недель в парках и скверах Новосибирска будут обрабатывать деревья антивандальным раствором. Он должен защитить хвойные от вырубки перед зимними праздниками.

Такая практика проводится накануне Нового года уже больше 20 лет. Елки и сосны покрывают сильно пахнущей жидкостью, которая проявляет свои свойства в теплых помещениях. Если кто-то рискнет срубить такое дерево и забрать к себе домой, комнату тут же заполнит резкий неприятный запах, который еще долго не получится вывести.

«Обработанное дерево, попадая в теплое помещение, начинает издавать резкий и неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение долгого времени», – прокомментировали в мэрии.

Кроме того, в составе раствора есть краска, которая оставляет пятна на одежде и коже.

По информации Telegram-канале «Зеленый Новосибирск», антивандальной жидкостью покроют свыше 2 тысяч хвойных, расположенных на 45 общественных территориях. Работы продлятся до 24 декабря.

Отметим, что антивандальное вещество безопасно для людей, самих деревьев, животных, птиц и других обитателей скверов и парков. Остатки химии «испарятся» через два месяца.