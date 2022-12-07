Новосибирскому лесопарку имени Синягина присвоили статус особо охраняемой природной территории

Статус особо охраняемой природной территории местного значения получил лесопарк в Краснообске (Новосибирская область), который запроектирован и заложен в 1975 году на площади 292 га по инициативе основателя Научного городка Сибирского отделения Всесоюзной академии сельского хозяйства имени Ленина (СО ВАСХНИЛ) Ираклия Ивановича Синягина.

В сентябре прошлого года в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области состоялось заседание рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий, где обсуждался вопрос по приданию такого статуса Лесопарку им. академика И.И. Синягина. В результате после согласования Лесопарк получил статус особо охраняемой природной территории местного значения.



«На сегодняшний день в регионе функционировали две особо охраняемые природные территории местного значения – Городской парк «Бердская коса» и городской парк в районе ул. Репина г. Бердска. Теперь таких территорий три, мы согласовали придание статуса особой охраны уникальной территории, созданной у научного городка сельхозакадемии. Благодаря кропотливому труду людей здесь сочетаются искусственные насаждения и элементы ландшафта естественного происхождения», – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.



Сегодня Лесопарк им. Синягина является местом объединения всех групп населения в сфере культуры, спорта, тихого и активного отдыха, образования и экологического просвещения. Регулярно на его территории проводятся спортивные и культурные мероприятия, туристические слёты. Каждый школьник Краснообска знакомится с лесопарком на познавательных экскурсиях. Экологи проводят акции по раздельному сбору мусора, подкормке птиц.



Глава администрации рабочего поселка Краснообск Татьяна Эссауленко отметила, что в администрации сохранилась уникальная книга, архивный документ, где указано, что все посадки в лесополосе были продуманы, деревья пересчитаны, высажены определенным узором: «Парк был полностью высажен сотрудниками нашего научного центра (ВАСХНИЛ), учителями, детьми. Для нас, для Краснообска – это историческая ценность, визитная карточка поселка, этот лесопарк необходимо сохранить. Поэтому для нас очень важно, что он получил такой статус».