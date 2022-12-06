В новосибирском правительстве обсудили развитие технопарковой инфраструктуры

В конце ноября в Новосибирской области прошел XI Международный форум территорий развития и инвестиций «ИнПарк». Форум с участием экспертов и представителей бизнеса из 56 субъектов РФ дал самую высокую оценку нашему региону – Новосибирская область названа в числе лидеров по созданию индустриальных парков.

Так, продолжает свое развитие Промышленно-логистический парк – создано уже почти 6 тысяч рабочих мест, объем инвестиций за 2021 год вырос на 10 млрд рублей и превысил 54 миллиарда. Объем налоговых поступлений от резидентов ПЛП в областной бюджет составил 656 млн рублей.

Биотехнопарк также развивается, по итогам года 335 млн рублей поступило в бюджет Новосибирской области в виде налога, уплаченного 14 резидентами. Таким образом, резиденты ПЛП и Биотехнопарка ежегодно платят около 1 млрд рублей налогов – и многие инвесторы ещё только выходят на проектную мощность.