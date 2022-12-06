В новосибирском правительстве обсудили развитие технопарковой инфраструктуры

Губернатор Андрей Травников провел заседание Совета по инвестициям Новосибирской области.
С докладом о результатах реализации парковой политики в регионе за 2021 год выступил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Андрей Травников отметил, что правительство Новосибирской области сегодня вместе с потенциальными инвесторами находится в поиске площадки для создания ИТ-парка. «Считаю также, что надо продолжать искать площадку для создания парка креативных индустрий совместно с университетом имени Крячкова. Парковая инфраструктура очень востребована со стороны инвесторов и промышленников, она даёт эффект, в том числе и существенную налоговую отдачу. Правительство Новосибирской области будет поддерживать все инициативы и проекты по созданию индустриально-технических парков».
В конце ноября в Новосибирской области прошел XI Международный форум территорий развития и инвестиций «ИнПарк». Форум с участием экспертов и представителей бизнеса из 56 субъектов РФ дал самую высокую оценку нашему региону – Новосибирская область названа в числе лидеров по созданию индустриальных парков.
Так, продолжает свое развитие Промышленно-логистический парк – создано уже почти 6 тысяч рабочих мест, объем инвестиций за 2021 год вырос на 10 млрд рублей и превысил 54 миллиарда. Объем налоговых поступлений от резидентов ПЛП в областной бюджет составил 656 млн рублей.
Биотехнопарк также развивается, по итогам года 335 млн рублей поступило в бюджет Новосибирской области в виде налога, уплаченного 14 резидентами. Таким образом, резиденты ПЛП и Биотехнопарка ежегодно платят около 1 млрд рублей налогов – и многие инвесторы ещё только выходят на проектную мощность.
В Академпарке количество рабочих мест за год приросло более чем на 500 и составляет 9174, работают 334 резидента, которые уплатили около 1,5 млрд рублей налогов.
Согласно постановлению правительства РФ, за 2016-2022 годы на реализацию инвестполитики привлечено более 1,1 млрд руб. федеральных средств в бюджет Новосибирской области. Сегодня регион пользуется всеми инструментами обширного инфраструктурного меню Правительства России для проведения парковой политики: реструктуризация бюджетных кредитов, инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурные облигации. Перспективные парковые площадки – проект Академпарка «Трапеция», инвестиционная и инновационная инфраструктура в п. Ложок, индустриальный парк «Южный ПЛП».
Прорабатываются механизмы, направленные на компенсацию части затрат управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков частной формы собственности на создание и развитие инфраструктуры. Уже есть первые желающие частные инвесторы и перспективные проекты. В правительстве Новосибирской области сейчас прорабатывается проект частного технопарка в сфере электронной промышленности. Он предусматривает создание крупнейшего за Уралом центра микроэлектроники.
Фото: nso.ru
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