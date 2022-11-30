Крокодил с жемчугом в зубах, задержанный новосибирскими таможенниками, стал экспонатом зоомузея

Новосибирская таможня передала в зоомузей Томского государственного университета чучело крокодила, который держит в зубах жемчужину и стоит на раковине. Предметы были изъяты в аэропорту Толмачево при попытке нелегального ввоза из-за границы, о чем рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Как сообщили таможенники, чучело сиамского крокодила привез из Вьетнама россиянин, прибывший авиарейсом из Камрани. Помимо чучела рептилии специалисты изъяли раковину моллюска семейства Сердцевидок. Ее нашли в багаже новосибирского туриста, прилетевшего из Танзании. В обоих случаях пассажиры международных авиалиний проследовали через «зеленый» коридор, своими действиями заявив об отсутствии у них товаров, подлежащих таможенному декларированию.

При этом провоз таких экзотических сувениров по Конвенции СИТЕС допускается только при наличии разрешительных документов. У путешественников же таких разрешений не оказалось.

«Решением Росприроднадзора и распоряжением Федеральной таможенной службы предметы фауны безвозмездно переданы Зоологическому музею Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Национальный исследовательский Томский государственный университет“», – заявили в ведомстве.

Фото: Сибирское таможенное управление