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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фото светящегося парка «Арена»

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Новый парк левобережья сняли с высоты птичьего полета.

Фотографии светящегося парка «Арена» с высоты птичьего полета опубликовала в своих социальных сетях заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова со словами «Дорогие друзья! Как хорошо смотрится Парк-Арена с высоты!» .

На данный момент новая локация еще достраивается. В комментариях под постом госпожа Терешкова отметила, что открыть парк планируют к 25 декабря, а сейчас идет «отладка и оформление».

Отметим, что ранее парк «Арена» планировали открыть в конце октября. Но затем отодвинули дату открытия на зиму.

Фото: страница «ВКонтакте» Анны Терешковой

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