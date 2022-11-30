Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фото светящегося парка «Арена»

Новый парк левобережья сняли с высоты птичьего полета.
Фотографии светящегося парка «Арена» с высоты птичьего полета опубликовала в своих социальных сетях заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова со словами «Дорогие друзья! Как хорошо смотрится Парк-Арена с высоты!» .
На данный момент новая локация еще достраивается. В комментариях под постом госпожа Терешкова отметила, что открыть парк планируют к 25 декабря, а сейчас идет «отладка и оформление».
Отметим, что ранее парк «Арена» планировали открыть в конце октября. Но затем отодвинули дату открытия на зиму.
Фото: страница «ВКонтакте» Анны Терешковой
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