Во время отпусков и командировок россияне смогут не оплачивать услугу по вывозу мусора

Жители России смогут не платить за вывоз мусора, когда по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой (к примеру, если уезжают в командировку или отпуск). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Новая норма дает право гражданам требовать перерасчет. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы (туристические путевки или авиабилеты).

Нововведение вступит в силу с 1 марта 2023 года. Оно распространяется как на жителей многоквартирных домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, так и на домов, где для расчёта учитывается площадь жилых помещений.

За перерасчетом можно будет обращаться тем, кто по тем или иным причинам отсутствовал дома более пяти календарных дней.