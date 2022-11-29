В Новосибирском зоопарке имени Шило утеплили жилища зверей

В связи с лютыми морозами, установившимися в Новосибирске на излете ноября, обитателям зоопарка утеплили домики, чтобы те они комфортно перенесли холода.

Как рассказал сотрудник зоопарка «МК в Новосибирске», у всех кошачьих проверили подстилку и добавили туда соломы, чтобы она согревала их в морозы. «Камышовому коту, манулу, степному коту и другим кошачьим, которые зимуют в открытых вольерах, уже утеплили их лежанки», — рассказали в зоопарке.

Для хищников пересмотрели рацион: их стали кормить два раза вместо одного и увеличили порции на 20%. Раньше им давали большие куски мяса, но сейчас они могут замерзнуть, поэтому пищу разделили на два приема, чтобы они успевали съесть её теплой.

У копытных тоже произошли изменения в меню: убрали морковь и яблоки, так как они замерзают в морозы буквально за несколько минут.

Фото: vk.com/novosibirsk_zoo, В. Габов