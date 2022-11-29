С начала декабря будут поднимать цены на продукты для новогоднего застолья

С 1 декабря в магазины стартует постепенное увеличение стоимости продуктов длительного хранения, которые обычно используются в приготовлении праздничных блюд. О повышении цен в интервью радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Наши люди любят отмечать Новый год пышно. Естественно, продавцы пользуются этим моментом, чтобы повысить цены. Неизбежно подорожают те продукты, которые традиционно присутствуют на праздничном столе. Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», — отметил господин Беляев.

Цены вырастут на 5-15% в зависимости от категории товаров, полагает экономист. Наибольший рост будет у деликатесов — например, рабы и икры. Все остальные категории праздничных товаров подорожают меньше. Деликатесные копчености и алкоголь подорожают в районе 10%. овощ и фрукты — примерно на 5%.