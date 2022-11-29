Для новогодней снежинки украсят домик на сумму почти миллион рублей

Почти миллион рублей потратят на оформление новогоднего домика снежинки в Новосибирске. Такая информация следует из заявки, размещенной на госзакупках.

Заказчик — городская дирекция творческих программ, работы будут финансироваться из бюджета, начальная цена контракта — 931 223 рубля.

С 1 по 9 декабря 2022 года подрядчик должен выполнить работы снаружи и внутри купола. Для оформления входной группы должны использоваться не менее 100 шаров, 20 елочных веток и две гирлянды. Для внутренней части — 300 шаров, 40 сосулек из акрила и 10 пластиковых звезд. Для оформления предпочтителен белый декор, при этом на внутренних работах должны быть задействованы не менее шести человек.

В контракте также прописано оформление фотозоны, для него должны быть также использованы гирлянды, елочные ветви и шары.

Фото: мэрия Новосибирска