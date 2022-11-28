18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На Михайловской набережной в Новосибирске началось строительство ледового городка

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Его оформят в тематике, посвященной 130-летию Новосибирска.

В Новосибирске стартовало строительство ледового городка на Михайловской набережной. Об этом говорится в группе городка.

Локация будет оформлена в тематике, посвященной предстоящему 130-летнему юбилею Новосибирска. Ледовые фигуры сделают с узнаваемыми мотивами известных исторических зданий нашего города. Вход оформят в виде здания краеведческого музея.

Традиционно в городке будут сделаны ледовые скоростные скаты разной высоты, которые оформят в силуэтах современного Новосибирска. Ледяной лабиринт, ледяные чаши для маленьких детей и другие арт-объекты.

Ледовый городок будет открыт 30 декабря, ожидается, что он будет работать до марта следующего года.

Фото: 2ГИС

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: