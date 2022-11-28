Андрей Травников поручил на фоне морозов проконтролировать бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры

На выходных произошел сбой в работе системы теплоснабжения поселка Октябрьский в Новосибирской области, под отключение попало 22 жилых дома, в которых проживает полторы тысячи человек.
В Новосибирской области сохраняется морозная погода и службы жизнеобеспечение продолжают работать в режиме повышенной готовности.
«Морозы продолжаются. Синоптики каждые сутки корректируют прогноз на более неблагоприятный — крепкие морозы будут еще несколько дней. Просьба повышенное внимание уделить вопросам функционирования коммунальной инфраструктуры и на примере Мошковского района обратить внимание на замкнутые жилые комплексы — они есть во многих муниципалитетах: застройщики построили дома и сами источники теплоснабжения, взяли на себя ответственность. Но напоминаю, что за теплоснабжение всех населенных пунктов отвечают главы муниципалитетов. Рекомендую зайти в такие организации, котельные: убедиться, что аварийная служба функционирует, что есть запасные части и материалы на случай ликвидации аварии», — дал поручение губернатор.
На прошедших выходных из-за выхода из строя насосного оборудования произошло нарушение работы системы теплоснабжения в посёлке Октябрьский Мошковского района, под отключение попало 22 жилых дома, в которых проживает полторы тысячи человек.
В подъездах домов были установлены тепловые пушки, развернут пункт временного размещения, организована адресная помощь населению по обеспечению обогревателями.
После запуска систем уже сегодня в 5.20 утра был обнаружен порыв холодной воды, который, согласно докладу главы Мошковского района Сергея Субботина, не влияет на теплоснабжение — теплоноситель циркулирует в отопительных системах всех домов. По трём домам до 16.00 28 ноября будут проведены работы по установке дополнительного насоса.
Также во время оперативного совещания перед главами муниципалитетов была поставлена задача о незамедлительном предоставлении оперативной информации Центру управления в кризисных ситуациях МЧС с целью своевременного принятия управленческих решений и реагирования. Особенно важно вести такую работу в условиях сильных морозов.
Фото: nso.ru
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