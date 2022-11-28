Андрей Травников поручил на фоне морозов проконтролировать бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры

На прошедших выходных из-за выхода из строя насосного оборудования произошло нарушение работы системы теплоснабжения в посёлке Октябрьский Мошковского района, под отключение попало 22 жилых дома, в которых проживает полторы тысячи человек.

В подъездах домов были установлены тепловые пушки, развернут пункт временного размещения, организована адресная помощь населению по обеспечению обогревателями.

После запуска систем уже сегодня в 5.20 утра был обнаружен порыв холодной воды, который, согласно докладу главы Мошковского района Сергея Субботина, не влияет на теплоснабжение — теплоноситель циркулирует в отопительных системах всех домов. По трём домам до 16.00 28 ноября будут проведены работы по установке дополнительного насоса.

Также во время оперативного совещания перед главами муниципалитетов была поставлена задача о незамедлительном предоставлении оперативной информации Центру управления в кризисных ситуациях МЧС с целью своевременного принятия управленческих решений и реагирования. Особенно важно вести такую работу в условиях сильных морозов.

Фото: nso.ru