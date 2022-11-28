В Новосибирской области определились компании-претенденты на строительство комплексов по переработке мусора

В правительстве Новосибирской области в ходе заседания комиссии, в состав которой входят депутаты законодательного собрания Новосибирской области и сотрудники региональных министерств, состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие в открытых конкурсах на право заключения концессионных соглашений для создания и эксплуатации левобережного и правобережного комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (КПО). Комиссия прошла под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки.



Министерство ЖКХ и энергетики региона с 13 октября 2022 года вело прием заявок на участие в открытых конкурсах на право заключения концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации двух мусороперерабатывающих комплексов, расположенных на левом и правом берегу Новосибирской агломерации. Напомним, что на каждый объект объявлены самостоятельные открытые конкурсы.



На участие в конкурсе по созданию и эксплуатации правобережного КПО подали заявки три предприятия: ООО «Орбита», АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» и МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство». На участие в конкурсе по созданию и эксплуатации левобережного КПО подали два предприятия: ООО «Орбита» и МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство».