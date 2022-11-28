В Ленинском районе Новосибирска построят школу за 1,3 млрд рублей

В Новосибирске запланировано строительство школы на левом берегу, в Ленинском районе. Учебное заведение высотой в 4-5 этажа появится по адресу улица Забалуева, 100. Заказчиком выступает Департамент строительства и архитектуры мэрии города, информация о проведении аукциона размещена на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 1,3 млрд рублей, а предельная — 1,6 млрд.

За эту сумму подрядчик должен провести работы по проектированию, возведению и вводу в эксплуатацию объекта. Финансировать строительство будут из муниципального, областного и федерального бюджетов.

Ориентировочная площадь школы — 17500,0 квадратных метров. Объект должен быт закончен до конца 2023 года.

«Предусмотреть здание школы на 825 мест в одну смену, с количеством классов в параллелях по ступеням с 1-го по 11-й класс, по три класса по 25 человек в параллели. Здание школы запроектировать 4-5-ти этажное с техническим подвалом (техническим этажом в нижней части здания (техническое подполье)», — сказано в описании контракта.

Помимо стандартных учебных классов, в школе хотят оборудовать игровую зону со спальнями для групп продленного дня, кабинеты экологии и робототехники, музей и конференц-зал, кроме того в здании установят лифты.