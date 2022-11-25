Андрей Травников сообщил о сроках сдачи четвертого моста через Обь

Сотрудники информационного холдинга Сибфм.групп во время большого интервью с главой региона задали вопрос о том, когда откроется четвертый мост для проезда транспорта. Андрей Травников отметил, что четвертый мост – крупный и долгосрочный проект. Стадия строительства переправы занимает 3,5 года. В 2020 году подрядчик строил мост с опережением срока.

«Тогда премьер-министр Хуснуллин Марат Шакирзянович поставил вопрос об открытии рабочего движения в декабре 2022 года. Но открыть рабочее движение — не значит завершить объект полностью, а сформировать мостовой переход. Чтобы машины могли проезжать. Тогда наши партнёры взяли на себя эти повышенные обязательства. Но, к сожалению, конец 2021 и начало 2022 года сбили эти опережающие темпы. Сейчас мы понимаем, что сверхплановый результат в декабре 2022 года застройщик показать не сможет. Тем не менее контрактный срок — а по его условиям объект должен быть полностью введён в эксплуатацию к концу 2023 года — будет выдержан», — сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что упрощенно объект называется четвертым мостом, однако это целый комплекс транспортных объектов на обоих берегах. Причем развязки будут бесплатными для проезда, их будут вводить в эксплуатацию ещё раньше, до завершения всего комплекса работ.