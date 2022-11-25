В Новосибирске объявлен режим «черного неба»

В Новосибирске на трое суток объявят штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, речь идет о режиме «черного неба». Предупреждение будет действовать с 7:00 26 ноября до 18:00 28 ноября.

Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирского УГМС. По данным синоптиков, на протяжении этого периода в городском воздухе возможно накопление вредных примесей.

«На территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение вводят для промышленных предприятий — пока действует соотвествующий режим, им необходимо снизить объем выбросов в атмосферу.