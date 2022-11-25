26 компаний Новосибирской области в 2022 году получили статус резидента «Сколково»

В НГТУ НЭТИ состоялась презентация платформ и программ сотрудничества фонда «Сколково» для крупных индустриальных компаний Новосибирской области. Они призваны обеспечить кооперацию промышленных компаний и инновационного сообщества, предоставление доступа реального сектора экономики к прорывным технологиям и решениям, а также внедрение в производство новых конкурентоспособных продуктов.



Три года назад Новосибирская область стала одним из первых региональных партнеров фонда «Сколково». В экосистеме «Сколково» область представлена региональным оператором в лице государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности». В общей сложности научно-техническую экспертизу прошли и получили статус участника проекта «Сколково» уже около 100 новосибирских инновационных компаний.



Сегодня Новосибирская область является единственным региональным оператором, который выполнил более, чем на 100% все ключевые показатели эффективности на 2022 год (число участников, численность сотрудников, выручка), утвержденные соглашением с фондом «Сколково». Кроме того, в 2022 году 26 компаний обрели статус резидента «Сколково» – это второе место по числу новых участников, после Петербурга. Еще 5 проектов в настоящее время успешно прошли экспертизу на получение статуса участника и готовят документы юридического лица.



Замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова напомнила, что в регионе также успешно реализуется собственная программа предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий. Ежегодно на эти цели из бюджета Новосибирской области выделяется около 70 миллионов рублей. По условиям конкурса, компании-победители софинансируют проекты на сумму, равную предоставленной субсидии. В 2022 году конкурс проводился дважды, победителями стали 20 компаний. В 2023 году бюджет конкурса планируется увеличить до 150 миллионов рублей.



«Оказание комплексной поддержки инновационным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса, осваивающего производство новых высокотехнологичных продуктов – одна из задач, которую ставит перед собой Правительство Новосибирской области. Для этого у нас создано «единое окно» для инноваторов – Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности, куда могут обратиться и начинающие стартапы, и состоявшиеся компании», – отметила она.



Комментируя работу с фондом «Сколково», Ирина Мануйлова обратила внимание, что взаимодействие крупных индустриальных компаний Новосибирской области с фондом, повышает привлекательность инновационной деятельности, создает конкурентные преимущества таким предприятием.