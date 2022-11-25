Более 40 миллиардов рублей направят Новосибирской области из федерального бюджета в следующем году

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков заявил, что власти одобрили федеральный бюджет на следующую трехлетку. В соответствии с документом, в 2023 году нашему региону выделят 41,7 миллиарда рублей.

Господин Жуков добавил, что по сравнению с первым чтением эта сумма увеличена на 15,2 миллиарда.

Из средств, которые планируют выделить, 7,5 миллиарда направят на выравнивание бюджетной обеспеченности, на частичную компенсацию дополнительных расходов, на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и другие цели.

1,4 миллиарда отдадут на комплексное развитие сельских территорий, 1,8 на строительство школ. Еще 1,5 миллиарда выделят для обеспечения учащихся начальной школы горячим питанием.

На строительство и ремонт дорог в следующие три года направляется 12,5 миллиарда рублей, из них в 2023 году на эту сферу потратят 3,4 миллиарда.

Еще на следующие три года почти 40 миллиардов выделяется на проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» и 14,6 миллиарда на строительство кампуса в Новосибирском государственном университете.

«Сейчас необходимо, чтобы все выделенные на федеральном уровне средства были учтены в региональном бюджете», – отметил Александр Жуков.