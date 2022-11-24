Символ новогодней столицы России — снежинка — «поселилась» в музее на набережной

Снежинка — символ Новогодней столицы России — переехала в постоянный дом. Им стал музей на набережной Новосибирска, об этом мэр Анатолий Локоть сообщил в своем Telegram-канале.

«Предстоящий праздник мы будем встречать в статусе Новогодней столицы России. Новосибирск получил его в январе от предыдущей Новогодней столицы – Нижнего Новгорода – вместе с «эстафетной» снежинкой. Она выполнена из чистого серебра в традиционной технике местных мастеров – нижегородской филиграни. Всё это время снежинка хранилась в домике на набережной, который мы построили специально для неё. Сейчас настало время передать ее в музей, чтобы сохранить память об этом событии. Это настоящее произведение искусства», – отметил градоначальник.

Нижегородская снежинка останется в Новосибирске. При этом местные мастера создают новый символ, который потом передадут следующей Новогодней столице – городу Суздалю.

Фото: мэрия Новосибирска