В Новосибирской области приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2023 год

Доходы областного бюджета на следующий год спрогнозированы в размере более 243,9 млрд рублей.
Среди приоритетов — обеспечение роста заработной платы в бюджетной сфере и реализация национальных и инфраструктурных проектов. Проект главного финансового документа региона «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» единогласно принят в первом чтении на сессии законодательного собрания Новосибирской области.
При подготовке бюджета наряду с социальными приоритетами перед региональным Правительством стояли задачи по продолжению строительства уже начатых объектов, обеспечению реализации нацпроектов, инфраструктурных проектов, софинансируемых из федерального бюджета.
Параметры и характеристики областного бюджета, прогноз консолидированного бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.
Он озвучил основные принципы формирования расходной части бюджета. Это обеспечение в бюджетной сфере роста заработной платы и социальных выплат соразмерно росту заработной платы в целом по экономике и изменению потребительских цен; обеспечение роста технологических расходов бюджетных отраслей соразмерно росту цен в экономике; обеспечение реализации национальных, инфраструктурных проектов и программ с условиями софинансирование за счёт средств федерального бюджета, госкорпораций и федеральных фондов. Четвёртый основополагающий принцип – актуализация потребности в средствах на строительство соразмерно удорожанию строительных ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойное строительство начатых объектов.
Также в структуре приоритетных расходов бюджета – господдержка АПК, транспортное обслуживание населения. Так в бюджете на 2023 год расходы дорожного фонда и расходы на транспортное обслуживание населения предусмотрены в размере 22 млрд рублей на содержание, ремонт и строительство автодорог, инфраструктурные проекты, организацию регулярных перевозок пассажиров.
«Мы обеспечили соблюдение условий софинансирования с федеральным бюджетом, исходя из имеющейся информации, сохранили в составе социальных отраслей ремонтные фонды и предусмотрели ресурсы на закупку оборудования по вводным объектам социального назначения», — подчеркнул Виталий Голубенко.
Расходы на строительство объектов социально-культурной сферы на 2023 год прогнозируются в объеме 12,8 млрд рублей: в сфере культуры, образования (школы и детские сады), здравоохранения (поликлиники, врачебные амбулатории, ФАПы), в сфере физкультуры и спорта.
В целом, доходы областного бюджета на 2023 год спрогнозированы в размере более 243,9 млрд рублей. Расходы – в совокупности с федеральными средствами – более 277 млрд рублей. Увеличение собственных доходов ожидается в общей сумме 8,6 млрд рублей.
Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона отметил увеличение дефицита бюджета — для того, чтобы в производственном смысле вытянуть задачи капитального характера в 2023 года. Ожидая, тем не менее, прогнозное улучшение экономики в стране, региональные власти полагают, что в последующие годы рост собственных доходов позволит сбалансировать бюджет и снизить уровень дефицита.
Поправки в законопроект могут быть внесены до 2 декабря.
Фото: nso.ru
Комментарии (0)