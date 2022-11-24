В Новосибирской области приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2023 год

Среди приоритетов — обеспечение роста заработной платы в бюджетной сфере и реализация национальных и инфраструктурных проектов. Проект главного финансового документа региона «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» единогласно принят в первом чтении на сессии законодательного собрания Новосибирской области.

При подготовке бюджета наряду с социальными приоритетами перед региональным Правительством стояли задачи по продолжению строительства уже начатых объектов, обеспечению реализации нацпроектов, инфраструктурных проектов, софинансируемых из федерального бюджета.

Параметры и характеристики областного бюджета, прогноз консолидированного бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.