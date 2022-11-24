О концепции новогоднего оформления Театрального сквера рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

Театральный сквер возле Оперного оформят перед Новым годом в соответствии с концепций проекта «Вся Россия в моем городе», рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Вице-мэр отметила, что вокруг елки будут расположены все узнаваемые виды главных городов федеральных округов России. А на крыльце оперного театра будут стоять елки, оформленные в стилистике Федеральных округов.

Фото: страница «Вконтакте» Анны Терешковой