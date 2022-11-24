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На длинных зимних выходных синоптики обещают новосибирцам лютые морозы

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Температура опустится до -40 градусов.

pxhere.com

Период новогодних праздников в Новосибирске будет не особо располагать к долгим прогулкам на свежем воздухе - ожидаются 40-градусные морозы.

Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду. Так, центр «Фобос» предупреждает о похолодании до -40 градусов с 5 января. В саму новогоднюю ночь «планируются» более вольготные условия с отметкой около -30.

Специалисты сервиса Gismeteo полагают, что к середине первой январской недели придет потепление. В Новосибирске ожидается до -16 градусов.

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