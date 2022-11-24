С 1 декабря в Новосибирской области повысят стоимость коммунальных услуг

О регулировании тарифов организаций коммунального комплекса в Новосибирской области на 2023 год рассказал руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.



«Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года определены особенности индексации, подлежащих государственному регулированию тарифов на 2023 год. Органам исполнительной власти субъектов РФ предписано в срок не позднее 15 дней с момента выхода указанного документа принять или скорректировать установленные тарифы на 2023 год и ввести их в действие с 1 декабря 2022. На основании этого департаментом по тарифам Новосибирской области завершается работа по установлению тарифов на 2023 год, которые будут введены в действие с 1 декабря. Тарифы будут без календарной разбивки, что подразумевает их неизменность в 2023 году, в июле меняться не будут. Они будут ниже прогнозируемого уровня инфляции 2022-2023 годов», – пояснил Гарей Асмодьяров. Он также отметил, что тарифы в Новосибирской области остаются одними из самых низких в РФ.

При этом, напомним, Новосибирской области снижается размер платы граждан за обращение с ТКО. Как рассказал руководитель департамента, в 2022 году прокуратурой и ФАС совместно с департаментом по тарифам проводилась проверка исполнения региональным оператором возложенных на него полномочий по ТКО. По итогам проверки выявлен объем доходов регионального оператора, которые не являются экономически обоснованными. Департаментом по тарифам Новосибирской области принимается решение об изъятии излишне полученных сумм у регионального оператора, что и повлечет снижение тарифа для граждан с 91 рубля до 79,10 рублей с человека.

Таким образом, в регионе с 1 декабря новые тарифы будут действовать на обращение с ТКО, электроэнергию, холодную воду, водоотведение, тепловую энергию.