Ледовое оформление на площади Ленина в Новосибирске обойдется в 2,2 млн рублей

Оформление Театрального сквера в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» обойдется в 2,2 млн рублей.

Соответствующая закупка появилась 22 ноября. Подрядчик должен определиться до 24 ноября, а со 2 декабря уже приступить к оформлению площадки. Здесь вместо знаменитого катка в этом году появится ледяная ограда с декоративными элементами вокруг клумбы у театра оперы и балета. Максимальная стоимость контракта составит 2 282 866,66 рубля.

Кроме того, вместе с забором изо льда вокруг клумб в сквере появятся восемь декоративных элементов и лавочки. При этом ледяные фигуры для украшения изгороди могут быть любыми, а забор обязательно резной и с подсветкой, все оформление должно быть выполнено в едином стиле. Работы планируют завершить до 22 декабря.

Фото: novat.nsk.ru