В Новосибирск привезли две тысячи пихт на продажу

Россельхознадзор по Новосибирской области информирует: в областной центр доставили первую партию новогодних пихт. Деревья привезли из Кемеровской области.

«22 ноября 2022 года первая партия «новогодних» деревьев, поступившая из Кемеровской области на один из складов Новосибирска, благополучно прошла фитосанитарный контроль. В результате 2000 пихт разрешены для дальнейшей реализации», — сообщает пресс-служба ведомства.

В Россельхознадзоре отмечают, что хвойные деревья и ветки являются продукцией высокого фитосанитарного риска, а значит, требуют подтверждения фитосанитарной безопасности для пресечения возможного заноса карантинных насекомых-вредителей.

В ходе досмотра ввезенных партий в месте их поступления специалист ведомства принимает решение о возможности их реализации на подведомственной территории.