В 2022 году в новосибирских водоемах выловили на тысячу тонн больше рыбы

На 1000 тонн выросли объемы производства рыбы в текущем году в Новосибирской области. Увеличились и объемы зарыбления – в специализированные водоемы выпущено более 64 миллионов штук рыбопосадочного материала – на 4,3 миллиона штук больше, чем в прошлом году. Господдержка на развитие товарного и промышленного рыболовства из средств областного бюджета составила 20 миллионов рублей.

«В прошлом году наши предприятия выловили в промышленных целях 12300 тонн рыбы. За январь-октябрь текущего года выловлено уже 9500 тонн – на 1000 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Возрастают и объемы зарыбления рыбохозяйственных водоемов – в 2022 году выпущено более 64 миллионов штук рыбопосадочного материала – на 4,3 миллиона штук больше, чем годом ранее», – сообщил заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Значительная часть улова, по словам министра, получена на одном из крупнейших озер Западной Сибири – озере Чаны. Основными промысловыми видами рыб, добываемыми на водоемах региона, традиционно являются сазан, карась и окунь, а основными объектами зарыбления – пелядь (выпущено 61,7 млн штук) и сазан (1,4 млн штук).

В рамках утвержденной Правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», рыбохозяйственным организациям оказывается государственная поддержка. В 2022 году на развитие товарного рыбоводства (аквакультуры) и промышленного рыболовства из средств областного бюджета выделено 20 миллионов рублей. Субсидии предоставляются на возмещение 50% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала и 50% стоимости приобретенных технических средств и оборудования.

«С 2023 года в регионе начнет действовать еще одна мера поддержки рыбоводов: возмещение части стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания товарной рыбы, – отметил Евгений Лещенко. – Эта мера очень актуальна для рыбоводческих хозяйств и ее введение будет иметь существенную экономическую эффективность и способствовать ускорению развития отрасли».