На трассах Новосибирской области в морозы будут дежурить мобильные пункты обогрева

К ожидающимся 30-градусным морозам в Новосибирской области подготовили пункты обогрева. Они будут дежурить на трассах региона.

Все мобильные пункты оснащены тепловыми пушками, в них имеется инструмент для ремонта транспорта, провода для принудительного запуска аккумуляторов. Позаботились в пунктах и о замерзших путниках, для которых приготовлены валенки, теплая одежда и пледы, а также горячий чай с печеньем.

Как сообщили в ТУАД, по желанию водителей, попавших в беду на трассе, подрядчики смогут эвакуировать автомобили в теплое место.

Если вы собираетесь в морозные дни в длительные поездки по загородным трассам, запишите номера телефонов для оперативной связи: 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 – для абонентов других сотовых операторов. Кроме того, можно обратиться на единый номер экстренных служб 112 или по телефону 8-383-335-81-55.