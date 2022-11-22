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На площади Маркса в Новосибирске открылся новый вход в метро

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Новое «ответвление» городской подземки сможет пропускать более 20 тысяч человек ежедневно.

В Новосибирском метрополитене появился новый вход — на станцию «Площадь Маркса», сообщают «Новосибирские новости». Вход встроен в первый этаж строящегося торгового центра «Грани».

ТЦ «Грани» начали возводить в 2019 году, взамен снесенного «Гранита». В здании пять надземных этажей и один подземный, также постройка объединена с перехватывающей парковкой на ул. Покрышкина, построенной около 10 лет назад.

Вход в метро № 4 расположен с северной стороны здания, в нём установлены шесть дверей — по три на вход и на выход. Спуск объединили с существующим подземным переходом при помощи 27-метрового тоннеля, способного пропускать более 20 тысяч человек ежедневно.

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