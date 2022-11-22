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На 50% поднялась стоимость новосибирской станции метро «Спортивная»

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Строительство новой станции выросло до 4 миллиардов рублей.

Строительство станции метро «Спортивная» подорожало до 4 миллиардов рублей. Об этом НДН.инфо рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

«Согласно положительному заключению повторной государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости станции «Спортивная», выданному ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» 16.09.2022, стоимость строительства объекта составляет 4 004 506,57 тыс. рублей», — говорится в письме пресс-центра администрации в ответ на запрос НДН.инфо.

Это почти на 50% больше той суммы, которая озвучивалась ранее — 2 721 193,3 тыс. рублей. При этом в городской администрации не уточнили, с чем конкретно связан рост стоимости.

Фото: spec-trans-stroj.ru

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