На 50% поднялась стоимость новосибирской станции метро «Спортивная»

Строительство станции метро «Спортивная» подорожало до 4 миллиардов рублей. Об этом НДН.инфо рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

«Согласно положительному заключению повторной государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости станции «Спортивная», выданному ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» 16.09.2022, стоимость строительства объекта составляет 4 004 506,57 тыс. рублей», — говорится в письме пресс-центра администрации в ответ на запрос НДН.инфо.

Это почти на 50% больше той суммы, которая озвучивалась ранее — 2 721 193,3 тыс. рублей. При этом в городской администрации не уточнили, с чем конкретно связан рост стоимости.

Фото: spec-trans-stroj.ru