С 1 декабря новосибирцы будут платить меньше за вывоз мусора

С 1 декабря 2022 года услуга по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) подешевеет на 13%, сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на главу департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова.

Снижение тарифа связано с результатами проверки обоснованности расходов ООО «Экологии-Новосибирск», которая проводилась рабочей группой при прокуратуре Новосибирской области. Проверка показала завышение затрат на транспортировку ТКО в тарифе регоператора в 2019-2022 годах.

Согласно материалам проверки, средняя фактическая стоимость транспортировки одного кубометра ТКО составляла 244 рубля 22 копейки, а в тарифе было заложено 462 рубля 48 копеек за кубометр.

«Мусорный» тариф в Новосибирской области меняется с самого начала реформы. В 2019 году он составлял 88,6 рубля. С января 2020-го жители региона стали платить 59,8 рубля. А с 1 ноября того же года тариф подскочил на 40%, практически вернувшись к прежним значениям. С 1 июля 2022 года ежемесячная плата за вывоз мусора составляет 91,72 рубля с человека. В случае снижения тарифа на 13% платеж уменьшится на 11,92 рубля с человека.