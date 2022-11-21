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Возле ЛДС на левом берегу Новосибирска установили новогоднюю елку

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Рядом с праздничным деревом расположилась крупногабаритная надпись #НСК2023.

Искусственную елку внушительных размеров смонтировали в парке «Арена», что рядом со строящимся Ледовым дворцом на левом берегу. Каркас уже полностью закрыли имитацией хвои и иллюминацией. Рядом с елкой установили конструкцию в виде надписи #НСК2023.

«Огромный шатер в виде сферы и центральная зона в виде снежинки уже давно установлены в парке «Арена», — сообщает VN.ru.

Напомним, что новый парк «Арена» в сибирском мегаполисе планировали открыть в конце октября. Но затем сроки его открытия перенесли на зимнее время.

Фото: VN.ru

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