Возле ЛДС на левом берегу Новосибирска установили новогоднюю елку

Искусственную елку внушительных размеров смонтировали в парке «Арена», что рядом со строящимся Ледовым дворцом на левом берегу. Каркас уже полностью закрыли имитацией хвои и иллюминацией. Рядом с елкой установили конструкцию в виде надписи #НСК2023.

«Огромный шатер в виде сферы и центральная зона в виде снежинки уже давно установлены в парке «Арена», — сообщает VN.ru.

Напомним, что новый парк «Арена» в сибирском мегаполисе планировали открыть в конце октября. Но затем сроки его открытия перенесли на зимнее время.

Фото: VN.ru