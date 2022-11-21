В НОВАТе закончили масштабную реконструкцию балетного крыла

Отремонтировано пространство площадью четыре тысячи квадратных метров.
После реконструкции, которая заняла чуть больше года, в Новосибирском театре оперы и балета открыли балетное крыло. Это пять этажей площадью четыре тысячи квадратных метров: тренажерный класс, массажные кабинеты, три репетиционных зала, гримерки, душевые и раздевалки. Как рассказали в театре VN.ru, таких условий для работы сейчас нет ни в одном театре мира.
«Мы сегодня ставим точку в громадном проекте реконструкции закулисья нашего театра, – рассказал генеральный директор НОВАТа Ара Карапетян. – Немногим ранее мы обеспечили оперную труппу замечательными гримерными комнатами, а сегодня хотим вам продемонстрировать достижения последнего слова дизайнерской мысли для закулисного пространства. С моей точки зрения, такого качества, такой красоты интерьеров нет ни в одном театре мира, я горжусь, что мы такое сумели сделать».
Одна из главных особенностей — наклон пола в репетиционном зале, который полностью повторяет наклон большой сцены НОВАТа. К тому же пол многослойный, что позволяет амортизировать балетные прыжки. Это защитит артистов от производственных травм.
Сейчас для театральной труппы НОВАТа в балетном крыле созданы все условия для работы. Здесь есть специальные сушилки для пуантов с поддувом воздуха, постирочные и душевые, гримерки и раздевалки. Всё это, каждая мелочь, считают в театре, напрямую влияет на кадровый состав. Что очень важно, ведь в ближайшее время в НОВАТе ждут приток свежих кадров.
Фото: novat.nsk.ru, Андрей Заржецкий
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