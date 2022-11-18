Новосибирская библиотека Салтыкова-Щедрина признана одной из лучших в конкурсе «Золотая полка»

Библиотека из Новосибирской области вошла в число лучших в России по формированию фондов модельных библиотек – по итогам Всероссийского конкурса «Золотая полка – 2022». Создание модельных библиотек в регионе ведется в рамках реализации национального проекта «Культура».

Одной из лучших Центральная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина из Новосибирска стала в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки» среди Центральных городских библиотек административных центров субъектов РФ. Еще одна библиотека из нашего региона – Чернореченская сельская библиотека (Искитимский район) – вошла в лонг-лист конкурса в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки» среди сельских библиотек.