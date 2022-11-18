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Новосибирская библиотека Салтыкова-Щедрина признана одной из лучших в конкурсе «Золотая полка»

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Она стала одним из фаворитов в номинации «Лучший модельный фонд публичной библиотеки».

Библиотека из Новосибирской области вошла в число лучших в России по формированию фондов модельных библиотек – по итогам Всероссийского конкурса «Золотая полка – 2022». Создание модельных библиотек в регионе ведется в рамках реализации национального проекта «Культура».

Одной из лучших Центральная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина из Новосибирска стала в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки» среди Центральных городских библиотек административных центров субъектов РФ. Еще одна библиотека из нашего региона – Чернореченская сельская библиотека (Искитимский район) – вошла в лонг-лист конкурса в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки» среди сельских библиотек.

Конкурс проводился среди модельных библиотек, открытых в 2021 году на федеральные средства Российской государственной библиотекой, рядом ведущих российских библиотек при участии партнеров – издательств, книготорговых фирм, агрегаторов электронных ресурсов.

Фото: nso.ru

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