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Первый для Новосибирска каток начали заливать в Нарымском сквере

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Площадь «ледовой арены» — более двух тысяч квадратных метров.

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В Новосибирске в Нарымском сквере планируют открыть каток. Его заливка уже стартовала, и, если погодные условия будут благоприятными, откроют уже через неделю.

«Площадь катка в Нарымском сквере превышает 2000 квадратных метров. Для посетителей откроют теплые раздевалки и пункт проката коньков и лыж. Для горожан организуют бесплатные мастер-классы и показательные тренировки фигуристов», — рассказали в городской администрации.

Прокат коньков будет стоить 83 рубля за час для детей, которым еще не исполнилось 14 лет, для женщин от 55 и мужчин от 60 лет. Для всех остальных коньки будут стоить 156 рублей за час.

Со своими коньками покататься в Нарымском сквере будет стоить 52 рубля за час для детей до 14 лет, для женщин от 55 и мужчин от 60 лет. Для остальных посетителей — 83 рубля в час.

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