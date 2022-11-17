В Новосибирске организуют резиденцию для Деда Мороза

Накануне главного зимнего праздника в Новосибирске откроют Дом Деда Мороза. Сейчас для работы в нём набирают штат Бабок-Ёжек, Снегурочек и других персонажей сказок, делают ремонт и разрабатывают сценарии.

Деда Мороза поселят в центре Новосибирска, в старинном купеческом особняке, где раньше располагался музей СССР. Его дом можно будет посетить ориентировочно с 10 декабря по адресу Максима Горького, 16.

«Дети и взрослые с порога будут попадать в сказку, а потом смогут участвовать в мастер-классах, квестах и играх по ходу представления», – рассказала «Новосибирским новостям» куратор проекта Ольга Плетенкина.

На смену новогодним сказкам придут русские народные и другие литературные произведения, уточняет она. Старинный особняк, по словам куратора, располагает к «сказочному прочтению».

Фото: 2ГИС