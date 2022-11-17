Маленький манул из Новосибирского зоопарка станет новогодним символом

Новосибирский зоопарк выдвинул кандидатуру котенка-манула Снежинку на роль талисмана в проекте «Новосибирск — новогодняя столица России», сообщает издание «НГС Новости».

Отмечается, что предложение о мануле в качестве символа зоопарк выдвинул по собственной инициативе. А так как проводить голосование уже поздно, то Снежок, скорее всего, и станет талисманом празднования.

«Мы бы с удовольствием рассмотрели такое предложение, но не хотим настаивать ни на чем. Сейчас голосовать поздно, потому что времени осталось мало. Сейчас мы думаем, что Снежок будет использоваться как новогодний талисман зоопарка», — рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

Как отметила госпожа Терешкова, пока это только возможный символ зоопарка, но если «бизнес заинтересуется в создании торгового продукта с манулом», то администрация города поддержит это.

Остановится ли выбор Новосибирского зоопарка на мануле, станет известно в декабре.

Фото: В. Габов