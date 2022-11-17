В новосибирском правительстве обсудили цифровизацию региона

Внедрение программ цифровой трансформации муниципалитетов, достижение показателей цифровой зрелости, популяризация электронных услуг среди населения – эти и другие вопросы цифровой трансформации обсудили на заседании Совета по цифровому развитию в правительстве Новосибирской области 16 ноября.

Заседание Совета прошло под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова, который является ответственным за цифровую трансформацию в правительстве региона.



Актуальная тема заседания – разработка и утверждение программ цифровой трансформации в районах и городских округах Новосибирской области. Программы направлены на повышение уровня цифровой зрелости ключевых отраслей, улучшение качества жизни жителей, создание безопасной, комфортной и современной городской среды.



Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь представил результаты мониторинга оценок работы органов власти по цифровой трансформации в курируемых отраслях.



На заседании также были обозначены задачи по импортозамещению программного обеспечения в исполнительных органах власти Новосибирской области, представлен плановый перевод рабочих мест сотрудников органов власти на отечественное ПО.



По итогу заседания сформирован ряд поручений. В частности, первый заместитель губернатора Юрий Петухов потребовал в кратчайшие сроки завершить работу по утверждению программ цифровой трансформации, внедрить механизмы популяризации электронных государственных услуг и повысить эффективность показателей работы с обращениями граждан, соблюдая регламентные сроки.