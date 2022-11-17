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В новосибирском правительстве обсудили цифровизацию региона

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Актуальной темой заседания стала разработка и утверждение программ цифровой трансформации в районах и городских округах Новосибирской области.

pxhere.com

Внедрение программ цифровой трансформации муниципалитетов, достижение показателей цифровой зрелости, популяризация электронных услуг среди населения – эти и другие вопросы цифровой трансформации обсудили на заседании Совета по цифровому развитию в правительстве Новосибирской области 16 ноября.

Заседание Совета прошло под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова, который является ответственным за цифровую трансформацию в правительстве региона.

Актуальная тема заседания – разработка и утверждение программ цифровой трансформации в районах и городских округах Новосибирской области. Программы направлены на повышение уровня цифровой зрелости ключевых отраслей, улучшение качества жизни жителей, создание безопасной, комфортной и современной городской среды.

Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь представил результаты мониторинга оценок работы органов власти по цифровой трансформации в курируемых отраслях.

На заседании также были обозначены задачи по импортозамещению программного обеспечения в исполнительных органах власти Новосибирской области, представлен плановый перевод рабочих мест сотрудников органов власти на отечественное ПО.

По итогу заседания сформирован ряд поручений. В частности, первый заместитель губернатора Юрий Петухов потребовал в кратчайшие сроки завершить работу по утверждению программ цифровой трансформации, внедрить механизмы популяризации электронных государственных услуг и повысить эффективность показателей работы с обращениями граждан, соблюдая регламентные сроки.

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