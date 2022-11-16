Андрей Травников представил новосибирский опыт развития контейнерных мощностей в рамках форума «Транспорт России»

«Мы всячески стимулируем развитие контейнерных мощностей, перевозок. И это удаётся. Только за последнюю пятилетку объём обработки контейнеров вырос в полтора раза — до 820 тысяч единиц в прошлом году. Сегодня на площадках трех крупных игроков можно одновременно разместить 11,5 тысяч контейнеров. Постоянно появляются новые инвестпроекты. Например, в конце следующего года будет запущена первая очередь ещё одного крупного терминала», — сообщил губернатор.



В Новосибирской области направление контейнерных перевозок получило мощный импульс к развитию в 2017 году – во время кризиса, связанного с дефицитом зерновозов. Для нашего региона, который ежегодно вывозит за свои пределы более одного миллиона тонн зерна, оперативное решение данного вопроса было принципиальным. Оно заключалось в отгрузке зерна в контейнерах. За годы объём вырос почти в десять раз. Если в 2017 году объём вывоза зерна в контейнерах жд-транспортом составлял 20 тысяч тонн, в 2018 – уже 40, в 2021 году — почти 160 тысяч, в этом году – около 200 тысяч. Это пятая часть всего экспортного зерна. Для новосибирских зернотрейдеров контейнерные поезда стали серьезным фактором оптимизации процесса перевозок.



При этом место отгрузки контейнера должно быть относительно приближено к контейнерному терминалу. Если «плечо» доставки более 120 километров – грузить контейнеры уже невыгодно.



Одно из решений правительство Новосибирской области разработало совместно с Западно-Сибирской железной дорогой. В этом году в регионе появилась первая станция-формирователь – в Барабинске. Там будет сформирован первый контейнерный поезд, полностью зерновой, для отгрузки на Восток. Объёмы погрузки зерна на станциях, расположенных на одной ветке с Барабинском — а это Татарская, Чаны, Убинская, Каргат — составляют около 300-320 тысяч тонн в год.



Для того, чтобы создать универсальный инструмент – развитую контейнерную логистику – необходимы проактивные действия со стороны властей: как региональных, так и федеральных, уверен Андрей Травников.

