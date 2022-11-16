Андрей Травников представил новосибирский опыт развития контейнерных мощностей в рамках форума «Транспорт России»

«Только за последнюю пятилетку объем обработки контейнеров вырос в полтора раза — до 820 тысяч единиц в прошлом году», — подчеркнул глава региона.
В Новосибирской намерены продолжать стимулировать развитие контейнерных перевозок. Первая станция-формирователь уже создана в Барабинске, обсуждается целесообразность создания аналогичной и в Карасуке. Губернатор Андрей Травников на площадке форума «Транспорт России» представил новосибирский опыт развития контейнерных мощностей.
Сегодня контейнерная логистика является одной из самых развивающихся и перспективных отраслей транспортного рынка, что обусловлено универсальностью и мультимодальностью контейнеров. Почему так важно делать ставку именно на этот вид логистики эксперты обсудили во время панельной дискуссии «Контейнерный поток в эпоху глобальных шоков. Актуальные траектории развития рынка».
Для новосибирского транспортно-логистического узла контейнерные перевозки имеют особое значение, подчеркнул Андрей Травников.
«Мы всячески стимулируем развитие контейнерных мощностей, перевозок. И это удаётся. Только за последнюю пятилетку объём обработки контейнеров вырос в полтора раза — до 820 тысяч единиц в прошлом году. Сегодня на площадках трех крупных игроков можно одновременно разместить 11,5 тысяч контейнеров. Постоянно появляются новые инвестпроекты. Например, в конце следующего года будет запущена первая очередь ещё одного крупного терминала», — сообщил губернатор.
В Новосибирской области направление контейнерных перевозок получило мощный импульс к развитию в 2017 году – во время кризиса, связанного с дефицитом зерновозов. Для нашего региона, который ежегодно вывозит за свои пределы более одного миллиона тонн зерна, оперативное решение данного вопроса было принципиальным. Оно заключалось в отгрузке зерна в контейнерах. За годы объём вырос почти в десять раз. Если в 2017 году объём вывоза зерна в контейнерах жд-транспортом составлял 20 тысяч тонн, в 2018 – уже 40, в 2021 году — почти 160 тысяч, в этом году – около 200 тысяч. Это пятая часть всего экспортного зерна. Для новосибирских зернотрейдеров контейнерные поезда стали серьезным фактором оптимизации процесса перевозок.
При этом место отгрузки контейнера должно быть относительно приближено к контейнерному терминалу. Если «плечо» доставки более 120 километров – грузить контейнеры уже невыгодно.
Одно из решений правительство Новосибирской области разработало совместно с Западно-Сибирской железной дорогой. В этом году в регионе появилась первая станция-формирователь – в Барабинске. Там будет сформирован первый контейнерный поезд, полностью зерновой, для отгрузки на Восток. Объёмы погрузки зерна на станциях, расположенных на одной ветке с Барабинском — а это Татарская, Чаны, Убинская, Каргат — составляют около 300-320 тысяч тонн в год.
Для того, чтобы создать универсальный инструмент – развитую контейнерную логистику – необходимы проактивные действия со стороны властей: как региональных, так и федеральных, уверен Андрей Травников.
«Нужно стимулировать ещё более активное применение контейнеров. Кроме зерна есть и другие грузы. Практически у каждой розничной сетевой компании, у каждого маркетплейса уже есть или в ближайший год появится крупный распределительный центр в Сибири, в Новосибирске.
Для того, чтобы повысить интерес к использованию контейнеров, можно было бы ввести – пусть временную, на два года, — меру по субсидированию досыла пустых контейнеров. Это поможет повысить привлекательность этого вида погрузки, а значит — увеличит оборачиваемость парка контейнеров, повысит общую эффективности. При этом мы в регионе на месте стоять тоже не намерены. В будущем попробуем запустить ещё одну станцию для формирования контейнерных зерновых поездов – в Карасуке», — сообщил Андрей Травников.
Фото: nso.ru
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