Три миллиона рублей потратят на антивандальные остановки в Новосибирске

В Новосибирске установят девять антивандальных остановок стоимостью почти три миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Согласно данным сайта, подрядчик должен поставить товар до 31 декабря текущего года. Павильоны покроют антивандальной защитой, которая обеспечит защиту от граффити и приклеивания объявлений. Покрытие образует в тонком слое прозрачную полимерную пленку. Помимо установки павильонов, победитель конкурса должен также поставить урны для мусора, скамьи, табличку с названием остановки и знак.



Максимальная стоимость контракта — 2 925 000 рублей. Аукцион объявил «Городской центр организации дорожного движения»», заявки на участие можно подавать до 21 ноября 2022-го.